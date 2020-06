Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wohnungsbrand

Merxheim (ots)

Am 02.06.2020 gegen 18.50 Uhr kam es in der Neugasse in Merxheim zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet im Kinderzimmer eine Matratze in Brand, die von der alarmierten Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befand sich niemand im Haus. In dem Kinderzimmer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zu einer Substanzschädigung am Haus kam es nicht. Die Feuerwehren Merxheim, Monzingen und Bad Sobernheim waren mit insgesamt 45 Frauen und Männern im Einsatz.

