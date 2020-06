Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Seesbach, Hauptstraße (ots)

Am 02.06.2020 gegen 16.00 Uhr parkte die 22jährige Fahrerin eines PKW ihr Fahrzeug in der Hauptstraße in Seesbach. Offensichtlich sicherte sie das geparkte Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen, so dass der PKW gegen einen Grundstückszaun rollte und dort Sachschaden verursachte. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 600 Euro belaufen. Die Fahrerin wurde verwarnt.

