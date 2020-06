Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Arbeitsunfall durch umfallende Straßenlaterne

Kirn, Josef-Görres-Straße (ots)

Am Vormittag des 02.06.2020 kam es in der Josef-Görres-Straße von Kirn, bei Arbeiten an einer Straßenlaterne, zu einem Arbeitsunfall. Hierbei wurde eine Verkehrssicherungskraft der ausführenden Firma von einer umfallenden Straßenlaterne getroffen. Aufgrund der Erstversorgung musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Der 18-jährige Verletzte war glücklicherweise ansprechbar und augenscheinlich nicht schwerer verletzt. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus abtransportiert. Durch die Struktur und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, wurden die weiteren Umstände aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell