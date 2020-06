Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahranfänger gerät in Gegenverkehr; zwei Leichtverletzte

Kirn (ots)

Am Sonntagabend des 31.05.2020 gegen 19:50 Uhr kam es im Teichweg zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, bei dem zwei Fahrzeuginsassen verletzt worden sind. Ein 18-jähriger aus dem Kreis Bad Kreuznach stammender Seat-Fahrer befuhr zunächst mit drei weiteren Insassen die Mauergasse in Richtung Innenstadt. Im Kurvenausgang der scharfen Rechtskurve, die in den Teichweg übergeht, geriet der Seat-Fahrer bislang aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Während die Beifahrerin unverletzt blieb, erlitt der 46-jährige BMW-Fahrer einen Schock und klagte über Kopfschmerzen. Er wurde zu weiteren Untersuchung in das Klinikum nach Idar-Oberstein eingeliefert. Zudem verletzte sich ein 17-Jähriger Beifahrer im Seat leicht an der Hand. Die nicht mehr fahrbereiten und schrottreifen PKW mussten durch einen ortsansässigen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Der 18-jährige Unfallverursacher muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung stellen. Darüber hinaus kann er mit der Verlängerung seiner Probezeit, Punkten in Flensburg sowie einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell