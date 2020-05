Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall mit Leichtverletztem

Kirn, Bundesstraße 41 (ots)

Am Nachmittag des Pfingstsonntages befuhr ein älterer, im Landkreis Kusel wohnhafter Mann mit seinem Pkw die Anschlussstelle Meckenbach um anschließend nach links in den Meckenbacher Weg einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links herannahenden Quad-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Bei dem Aufprall zog sich der Quad-Fahrer leichte Verletzungen am Handgelenk und Oberschenkel zu. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

