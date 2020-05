Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wald- und Heckenbrand

Kirn / Oberhausen bei Kirn (ots)

Am 30.05.2020 gegen 23:00 Uhr werden der Polizei Kirn von mehreren Bürgern ein Waldbrand unterhalb des Aussichtspunktes an den "Oberhausener Felsen" gemeldet. Die Feuerwehren aus Kirn, Oberhausen bei Kirn und Hennweiler wurden alarmiert und konnten den Brand der etwa 80 Quadratmeter Unterholz in dem unwegsamen Gelände schließlich löschen.

Erste polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise auf eine mögliche Fahrlässige Brandstiftung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

