Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall verursacht und geflohen; Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Am Freitagvormittag des 29.05.2020 kam es gegen 10:20 Uhr in der Kallenfelser Straße zu einem Zusammenstoß zweier sich begegnender Fahrzeuge. Eine 65-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Kallenfelser Straße aus Richtung Innenstadt kommend, als im Einmündungsbereich zum "Alten Kirner Weg" ein entgegenkommender weißer Kombi mit schwarzen Schriftzug, die langgezogene Kurve schnitt. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der linken Außenspiegel. Während die Opel-Fahrerin sofort die Weiterfahrt beendete und sich an die Polizei wandte, setzte der bislang unbekannte Kombi-Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern, seine Fahrt fort.

Daher bittet die Polizei Kirn unter der 06752-1560 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

