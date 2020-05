Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Umweltschädigung

Nußbaum (ots)

An der Kreisstraße 20 zwischen Bad Sobernheim und Daubach wurde auf einem Waldweg illegal Stromkabel in Brand gesetzt, um an das Kupfer zu gelangen. An der alten Kreisstraße nach Nußbaum wurde eine zwei bis drei Meter große Brandstelle entdeckt. Die Tat dürfte sich offenbar an dem verregneten Wochenende 22./23.05.2020 ereignet haben, da sich sonst eine größere Feuerstelle im zuvor ausgetrockneten Wald hätte ausbreiten können. Die Polizei Kirn fragt: Wer hat ein Fahrzeug im besagten Zeitraum in dem Feldweg zwischen den beiden Wanderparkplätzen und dem von dort abzweigenden Feldweg, ausgeschildert in Richtung Nußbaum, gesehen und womöglich hierbei eine starke Rauchentwicklung und/oder einen starken Kunststoffverbrennungsgeruch wahrgenommen? Ebenso wird gefragt, wo Starkstromkabel in den letzten Wochen gestohlen wurden? Hinweise bitte an den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Kirn!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell