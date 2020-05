Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Bad Sobernheim: (ots)

Am 23.05.2020, gegen 12.25 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die L233 vom Ortsteil Steinhardt in Rtg. Bad Sobernheim. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit der regennassen Fahrbahn kam der PKW des jungen Fahrers von der Fahrbahn an, stieß gegen den hohen Bordstein und gegen eine Streugutkiste. Der PKW wurde hierbei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, weswegen er abgeschleppt werden musste. Den jungen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld.

