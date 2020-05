Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wanderer finden Geldbörse

Bad Sobernheim (ots)

Am 22.05.2020 gegen 16:30 Uhr melden sich Wanderer, die im Soonwald den "Jäger aus Kurpfalz Weg" von der Altenburg in Richtung Entenpfuhl gewandert waren. Kurz vor dem Birkenhof fanden sie auf dem Wanderweg eine gut gefüllte Geldbörse. Die ehrlichen Finder übergaben die Fundsache an die Polizei. Der rechtmäßige Besitzer wird gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

