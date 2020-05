Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl in Firmenlager; Zeugenhinweise gesucht!

Bad Sobernheim, Meddersheimer Straße (ots)

In der Nacht vom 20.05.2020 auf den 21.05.2020 kam es in der Meddersheimer Straße von Bad Sobernheim zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Firmenlager. Das Lager nebst weiteren Firmengebäuden ist mit einem Maschendrahtzaun umgeben. Dieser wurde durch derzeit noch unbekannte Täter aufgetrennt, wodurch diese auf das Firmengelände gelangten. Anschließend hebelten sie eine Kunststofftür zu besagtem Lagerhaus auf. Von dort wurden sodann zwei Schweißgeräte in einem Gesamtwert von ca. 700EUR entwendet und abtransportiert. Die Ermittlungen dauern vorliegend noch an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

