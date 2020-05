Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

B421 Kellenbach (ots)

Am 21.05.2020 gegen 10:25 Uhr befuhr ein 23-jähriger PKW Fahrer die B421 von Kellenbach in Richtung Gemünden. Kurz nach der Ortslage Kellenbach verlor er in einer scharfen Linkskurve, vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach links gegen die Schutzplanke. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand, jedoch fing der PKW im Bereich des Motorraumes direkt an zu brennen. Die Feuerwehren aus den benachbarten Gemeinden konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

