Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hahnenbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag den 07.05.2020 auf Freitag den 08.05.2020 kam es in der Mühlenstraße in Hahnenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein LKW, beschädigte vermutlich beim Wenden die Mauer des Rathauses in Hahnenbach. Hiernach entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. An der Mauer des Rathauses entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfallverursacher geben können werden gebeten sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell