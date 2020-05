Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Kirn (ots)

In der Nacht von Samstag den 09.05.2020 auf Sonntag den 10.05.2020 beschädigten unbekannte Täter mind. zwei geparkte Fahrzeuge im Bereich Jahnstraße / Albert-Schweitzer-Straße in Kirn. Die Täter traten jeweils die angebrachten Kennzeichen der Fahrzeuge ab, wodurch auch nicht unerhebliche Schäden am Lack von mindestens einem Fahrzeug entstanden. Die Kennzeichen der Fahrzeuge wurden in Tatortnähe zurückgelassen. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte, welche sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum oder den Tätern / dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell