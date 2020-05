POL-PIKIR: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Kirn

Martinstein (ots)

Am Donnerstag, den 07.05.2020 ereignete sich gegen 13:35 Uhr in der Hauptstraße (B41), kurz nach dem Ortschild, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus dem Landkreis Neuwied die Hauptstraße in Richtung Bad Sobernheim, als er infolge eines Sekundenschlafs frontal mit zwei auf einer Verkehrsinsel befestigen Verkehrszeichen kollidierte. Dem Fahrer gelang es noch rechtzeitig, den LKW unter Kontrolle zu bekommen und das Fahrzeug auf einen rechts befindlichen Schotterparkplatz zu lenken. Danach setzte der Unfallverursacher seine Fahrt, ohne sich um den Schaden zu kümmern, fort. In der Folge konnte durch Zeugenaussagen und unter Beteiligung weiterer Polizeidienststellen der LKW-Fahrer lokalisiert werden. Er muss sich nun strafrechtlich wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

