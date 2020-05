Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall zwischen zwei abbiegenden PKW

Kirn (ots)

Am 06.05.2020, gegen 17:35 Uhr kam es in der Dominikstraße zum Zusammenstoß zweier abbiegender Fahrzeuge. Eine 22-Jährige bog vom Parkplatz des Supermarkts nach links ab, während gegenüber eine 67-Jährige vom Parkplatz kommend nach rechts abbog, also jeweils in Richtung Kallenfelser Straße. Die 22-Jährige ordnete sich in der Folge an der LZA als Linksabbiegerin, die 67-Jährige als Rechtsabbiegerin ein. Weswegen es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam ist noch unklar, beide Unfallbeteiligten schoben sich gegenseitig die Schuld zu. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn (06752-1560) zu melden.

