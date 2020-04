Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht nach Beschädigung einer Warntafel

Kirn (ots)

Nach Zeugenaussagen befuhr am 21.04.2020 gegen 07:00 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die K6 von Bergen kommend in Richtung Kirn. Am Ortseingang Kirn überfuhr er die rechtsseitige Verkehrsinsel und beschädigte eine dort aufgestellte Warntafel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell