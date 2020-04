Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von Werkzeugen und Kraftstoff

Hochstetten-Dhaun (ots)

In der Nacht von Dienstag dem 14.04.2020 auf Mittwoch den 15.04.2020 kam es in einer Baustelle in Hochstetten-Dhaun, OT Schloss - Dhaun, zu einem Diebstahl von diversen Baumaschinen und Werkzeugen zum Nachteil der dort tätigen Baufirma. Unter anderem wurde ein Presslufthammer entwendet. Zudem wurden aus einem in der Baustelle geparkten Baufahrzeug ca. 70 Liter Diesel abgezapft. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8070 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Werkzeuges geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell