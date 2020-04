Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

B 41 Ortsumgehung Kirn (ots)

Verkehrsteilnehmer befuhr am 12.04.20, gegen 09.10h die B41 in Richtung Bad Kreuznach. Unfallgegner mit seinem Pkw die B41 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe des Hellbergtunnels in einer Linkskurve kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Unfallverursacher fährt unvermittelt weiter in Richtung Idar-Oberstein und flüchtete somit von der Unfallstelle ohne anzuhalten oder seine Personalien preiszugeben. An dem geschädigten Pkw entstand leichter Sachschaden in Form eines beschädigten Außenspiegels.

