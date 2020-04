Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kirn (ots)

Am 13.04.2020, gegen 17:15 Uhr, sollten zwei junge Männer (16 + 18 Jahre alt) am Niederberg in Kirn einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die jungen Männer gingen erst noch ein Stückchen weiter, bevor der Streifenwagen wenden, und die Personen anhalten konnte, wobei beobachtet werden wurde, wie der ältere der beiden hinter einem parkend abgestellten Auto hervorkam. Ein aufmerksamer Anwohner teilte den kontrollierenden Beamten auch gleich mit, dass der 18-jährige ein Tütchen hinter dem Auto abgelegt habe. Der andere legte eine Feinwaage in die Bepflanzung am Wegrand. Wie sich herausstellte befanden sich in dem versteckten Tütchen Marihuana, welches sichergestellt wurde. Die beiden Personen erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell