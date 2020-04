Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nußbaum (ots)

Am Ostersonntag befuhr eine 81-jährige Frau gegen 12:50 Uhr mit ihrem Pkw (Mercedes A-Klasse) die Kreisstraße 19 aus Richtung Nußbaum kommend. Als sie nach links auf die B 41 einbog, übersah sie einen aus Richtung Bad Sobernheim ankommenden Pkw (Peugeot 206), so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 21-jährige Peugeot-Fahrer, dessen 22-jährige Beifahrerin und 2 weitere Mitinsassen (Kinder, 1 und 3 Jahre alt) wurden jeweils leicht verletzt. Die Mercedesfahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

