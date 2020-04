Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht

Weiler bei Monzingen (ots)

Am Ostersonntag geriet kurz nach 12:00 Uhr eine in der Straße "Im Lindenflur" aufgestellte Restmülltonne aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Durch die Flammen wurden noch zwei weitere Mülltonnen, eine Thujahecke, ein Gartentor sowie der Außenspiegel eines geparkten Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

