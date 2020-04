Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zigarettendiebe in Monzingen

Monzingen (ots)

In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag den 11.04.2020 rissen unbekannte Täter, vermutlich mittels eines PKW als Zugfahrzeug, einen in der Kaiserstraße in Monzingen aufgestellten Zigarettenautomaten aus seiner Verankerung. Diesen räumten sie, etwa 30 m vom Standort entfernt, auf einem angrenzenden Weg fast vollständig aus. Die genaue Schadenshöhe ist bisher noch unklar. Die Täter entfernten sich unerkannt von der Tatörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

