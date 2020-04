Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unterschlagung von Bargeld

Kirn (ots)

Am 10.04.2020 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr verlor der Geschädigte beim Verlassen seines PKW an der Kyrburg in Kirn seine Geldbörse. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er diese unmittelbar vor seinem PKW vor. Die Freude über das Auffinden seiner Brieftasche wurde jedoch durch den Umstand getrübt, dass sämtliches Bargeld fehlte und sich stattdessen ein Zettel mit der Aufschrift: "Brieftasche nicht vergessen" dabei befand. Durch die Polizei Kirn wurde sodann Strafanzeige wegen Fundunterschlagung aufgenommen und die vorhandenen Beweise sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.

