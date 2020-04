Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leichtverletztem E-Bike Fahrer

Merxheim (ots)

Am 10.04.2020 gegen 13.05h befuhr der Geschädigte die Hauptstraße in Merxheim aus Richtung Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Monzingen mit seinem E-Bike.

Auf Höhe der Kreuzung Hauptstraße/Albachstraße fuhr eine Pkw-Fahrerin, aus Richtung Albachstraße kommend, mit ihrem Fahrzeug in den durch Verkehrszeichen 206 (Stopp-Schild) geschützten Kreuzungsraum in Schritttempo ohne gänzlich zum Stehen zu kommen.

Der E-Bike Fahrer musste aufgrund dessen ausweichen und geriet an den Randstein. Hierbei verletzte er sich leicht. Zu einer Kollision zwischen den beiden kam es nicht.

