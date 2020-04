Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl in Kfz-Werkstatt

Bad Sobernheim (ots)

In der Tatzeit zwischen dem 06.04.2020, 17:00 Uhr und dem 07.04.2020, 10:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Kfz-Werkstatt Kayur Car Performance in der Monzinger Straße 2 in 55566 Bad Sobernheim . Die bislang unbekannten Täter drangen auf bisher unbekannte Weise in die Werkstatt ein und entwendeten dort Werkzeug im Wert von ca. 5000 Euro. Diese müssen hierbei das Werkzeug durch das Garagentor der Werkstatt herausgetragen haben, um dieses abzutransportieren. Bereits in der Nacht vom 05.04.2020 auf den 06.04.2020 wurden auf dem, zur L232 ausgerichteten, Hof der Kfz-Werkstatt 10 Hochbeete und 6 Blumentöpfe entwendet. Gibt es Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Diebstählen machen können? Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der Polizeiinspektion Kirn (06752-156-0).

