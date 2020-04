Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Beschädigte PKW

Kirn (ots)

Am 02.04.2020, in der Zeit von 13 - 20.30 Uhr, wurde ein schwarzer Peugeot 206, welcher auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Seniorenheims in der Dhauner Straße in Kirn parkend abgestellt war, beschädigt. Der PKW wies Kratzer im Lack der Fahrertür auf. Außerdem konnte an der Fahrertür eine dunkle bereits getrocknete Flüssigkeit unbekannter Art festgestellt werden. In der Zeit vom 01.04. bis 02.04.2020, ca 12:00 Uhr wurde ein, in der Freiherr-Vom Stein Straße parkend abgestellter, goldfarbener Dodge Caliber beschädigt. Augenscheinlich wurde versucht den PKW im Bereich der hinteren Beifahrertür aufzubrechen. Hierbei wurden der Dichtungsgummi der Tür und der Lack beschädigt. In dem PKW hätten sich allerdings keine Wertgegenstände befunden. Ob die beiden Sachverhalte im Zusammenhang stehen ist nicht bekannt, kann aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560).

