POL-PIKIR: Illegale Müllablagerung

Hochstetten-Dhaun, OT Karlshof (ots)

Am 28.03.2020 wurde der Polizei Kirn eine illegale Müllablagerung in der Gemarkung Karlshof Flur "Im Kreisbrunnen" gemeldet. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden an einem Feldweg zirka 200 Meter nordöstlich der Gemeinde Karlshof mehrere Müllsäcke, Altreifen und Elektrogeräte aufgefunden. Zeugen werden gebeten, eventuelle Beobachtungen zu melden.

