Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Postfahrzeug geschrammt - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 16:25 Uhr ein in der Obergasse stehendes Postlieferfahrzeug von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift. Es könnte sich bei diesem Pkw um einen blauen Peugeot gehandelt haben. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

