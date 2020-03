Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Simmertal (ots)

Am Donnerstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 13:20 Uhr in der Ortslage von Simmertal einen in Richtung der B 421 fahrenden Kleinbus. Hierbei stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm vor geraumer Zeit gerichtlich entzogen worden. Der Mann ist der Polizei nicht unbekannt und zudem bereits einschlägig wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten. Er wird sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten müssen.

