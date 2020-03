Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Seesbach (ots)

Am 24.03.2020 gegen 18.30 Uhr befuhr die 18jährige Fahrerin eines PKW Fiat in Seesbach die Straße Im Wiesengrund in Fahrtrichtung L230. An der Einmündung zur Soonwaldstraße bog die Fiat-Fahrerin nach rechts in diese ein. Nach eigenen Angaben sei ihr in diesem Moment ein dunkler PKW auf ihrer Straßenseite entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß mit diesem PKW zu vermeiden habe sie ihren PKW nach rechts gelenkt und sei hierbei frontal gegen eine Grundstücksmauer gestoßen. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug sei es nicht gekommen. Der PKW der Fahranfängerin wurde stark beschädigt (ca. 5000 Euro) und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich einer möglichen Verkehrsunfallflucht auf.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell