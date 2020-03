Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Beschädigung einer Brücke

Hahnenbach (ots)

Am Samstag, den 21.03.2020 gegen 18:00 Uhr, hat ein Verkehrsteilnehmer Beschädigungen am Brückenbau Hahnenbach Richtung Griebelschied feststellen können. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen frischen Unfallschaden, bei dem bisher kein Verantwortlicher festgestellt werden konnte. Hier muss ein größeres Fahrzeug, vermutlich beim Rangiervorgang die dortige Brückenmauer beschädigt haben. Zeugen, die Angaben zum möglichen Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

