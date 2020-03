Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Bauzaun entwendet

Kirn (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Sulzbacher Straße ein Bauzaunelement (ca. 3 m x 1,90 m) entwendet. Das aus verzinktem Stahl gefertigte Element war Teil der Umfriedung eines unmittelbar am Bahndamm befindlichen Lagerplatzes. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell