Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Hennweiler, Kreisel Lützelsoonstraße (ots)

Am 13.03.2020 gegen 20.35 Uhr befuhr die 50jährige Fahrerin eines PKW Skoda in Hennweiler die K4 aus Richtung Kellenbach kommend in Fahrtrichtung Hennweiler. Am Verkehrskreisel Lützelsoonstraße wollte sie an der dritten Ausfahrt weiter über die Lützelsoonstraße in Richtung Ortsmitte fahren. Hierbei kam sie jedoch aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholkonsums zunächst nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte in der Kreiselmitte ein Verkehrsschild und fuhr anschließend nach rechts gegen eine Grundstückmauer, wo sie schließlich zum Stillstand kam. Am PKW entstand erheblicher Schaden im Frontbereich (ca. 4000 Euro). Auch an dem Verkehrsschild sowie der Grundstücksmauer entstand Sachschaden (ca. 1000 Euro). Von der Polizeistreife konnte bei der Fahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Daher wurde ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet, eine Blutentnahme angeordnet sowie der Führerschein sichergestellt. Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall gegen die Mauer lediglich leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell