Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mögliche Verkehrsunfallflucht durch Kirn

Bad Sobernheim, Herrenstraße (ots)

Am 13.03.2020 um 16.20 Uhr befuhr der 22jährige Fahrer eines PKW BMW in Bad Sobernheim die Herrenstraße aus Richtung Saarstraße kommend in Fahrtrichtung Gymnasialstraße, als plötzlich ein Kind mit einem Fahrrad vom Gehweg auf die Herrenstraße auffuhr. Der Fahrer des PKW habe nach eigenen Angaben dadurch seinen PKW nach rechts lenken müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Kind zu vermeiden. Dadurch streifte er jedoch den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1500 Euro. Das Kind fuhr weiter in Richtung Saarstraße.

Da derzeit nicht bekannt ist, ob das Kind auf dem Fahrrad tatsächlich an dem Verkehrsunfall beteiligt war, oder ob es sich möglicherweise um eine Schutzbehauptung des PKW-Fahrers handelt, werden hiermit Zeugen gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

