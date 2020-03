Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

Pkw-Fahrerin stößt am 12.03.20, um 11.30h mit ihrem Pkw auf dem Rewe-Parkplatz in Kirn gegen ein geparktes Fahrzeug. Anschließend fährt sie nach Hause ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Erst später informiert sie die Polizei über den Verkehrsunfall. Hinweise auf den Geschädigten liegen nicht vor. Hinweise diesbezüglich bitte an die Polizei Kirn unter 06752-1560

