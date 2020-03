Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruch in Steinmetzfirma

Odernheim (ots)

In der Zeit vom 04.03.2020 bis 06.03.2020 kam es in der Rehborner Straße zum Einbruch in die Werkstatt eines Steinmetzbetriebes. Der oder die bisher unbekannten Täter brachen eine Eingangstür zu der Werkstatt auf und entwendeten mehrere hochwertige und teils schwere Arbeitsmaschinen der Fa. Hilti. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell