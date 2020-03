Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall mit Rettungswagen

Weiler bei Monzingen (ots)

Am 10.03.2020 befuhr gegen 10:25 Uhr ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen die Bundesstraße 41 von Kirn in Richtung Bad Sobernheim. In Höhe der Anschlußstelle Weiler geriet er bei einem Überholmanöver auf einen Fahrstreifenbegrenzer auf der Fahrbahnmitte. Hiernach verlor der 44-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich um die eigene Achse und schleuderte in den Straßengraben, wo er auf der linken Seite zum Liegen kam. Die beiden alleine im Fahrzeug befindlichen Sanitäter wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

