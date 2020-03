Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Haustür

Kirn (ots)

Am 08.03.20 um 01.40h wurde eine Sachbeschädigung an der Verglasung der Eingangstür am Anwesen Dhauner Straße 6 in Kirn gemeldet. Der unbekannte Täter hatte sich bereits entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Kirn

