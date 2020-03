Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

B41, Gemarkung Bärenbach (ots)

Am 07.03.2020 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 47-jähriger LKW-Fahrer die B 41 von der AS Bärenbach aus in Fahrtrichtung Fischbach. Kurz nach der Anschlussstelle, ca. in Höhe des "Dieterfelsens", setzte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer zu einem Überholmanöver an.

In besagtem Bereich besteht allerdings Überholverbot. Zur Verdeutlichung ist zudem eine doppelt durchgezogene Linie auf der Fahrbahn aufgebracht.

Während dem Überholvorgang kam dem Überholenden dann ein Verkehrsteilnehmer aus Richtung Fischbach entgegen. Statt sein Überholmanöver abzubrechen setzte er seine Fahrt jedoch fort und schnitt zudem den LKW-Fahrer beim Wiedereinordnen. Der LKW-Fahrer musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes ein Bremsmanöver einleiten und nach rechts ausweichen. Hierbei geriet er allerdings in den Straßengraben und stieß letztendlich mit der dortigen Leitplanke zusammen, wodurch der LKW und die Leitplanke beschädigt wurden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Der Unfallverursacher verließ unterdessen unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Fischbach.

Nach Angaben des Geschädigten soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen PKW mit Ortskennung Kaiserslautern handeln.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

