Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: LKW kommt von der Fahrbahn ab

Bild-Infos

Download

Kirn (ots)

Am 02.03.2020, gegen 11:10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Belarus mit seinem Sattelauflieger die B41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Richtung Kirn. In Höhe der Abfahrt Kirnsulzbach kam er aus bislang ungeklärter Ursache, zunächst nach rechts und beim Versuch gegen zu lenken nach links, von der Fahrbahn ab. Er fuhr hierbei über die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen die Leitplanke. Es wurden hierbei über 100 Meter Leitplanke beschädigt. Der Sattelzug verkeilte sich in der Schutzplanke, der Tank wurde beschädigt sodass Dieselkraftstoff auslief. Der LKW Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Idar-Oberstein musste für die Dauer der Bergung insgesamt 45 Minuten gesperrt werden. Der Durchgangsverkehr wurde geregelt, jedoch kam es mitunter zu erheblichem Rückstau. Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Kirn und Bärenbach, der Straßenmeisterei Kirn und des Abschleppunternehmens Kappler waren vor Ort zugange. Bislang wird von einem Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell