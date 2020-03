Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Hochstetten-Dhaun, Binger Landstraße/B41 (ots)

Am 29.02.2020 gegen 10.50 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Hochstetten-Dhaun die Binger Landstraße/B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Martinstein. Der Fahrer dieses Fahrzeugs fuhr offenbar zu weit rechts und kollidierte hier mit dem linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Transporter. An dem linken Außenspiegel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Aufgrund der Schadenshöhe ist beim Verursacherfahrzeug derzeit von einem höheren Fahrzeug, etwa einem anderen Transporter auszugehen. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

