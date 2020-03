Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kirn, Parkplatz "Kiesel" (ots)

Im Zeitraum vom 27.02.2020, 17.00 Uhr bis zum 01.03.2020, 11.00 Uhr wurde von bislang unbekannten Tätern in Kirn auf dem Parkplatz "Kiesel" an zwei nebeneinander geparkten Firmenfahrzeugen jeweils ein Nagel derart am Reifen positioniert, dass sich dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Losfahren der Fahrzeuge in den jeweiligen Reifen gebohrt hätte. Ein Verantwortlicher konnte jedoch die Nägel vor der Abfahrt erkennen und verständigte die Polizei. Diese leitet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr bzw. einer versuchten Sachbeschädigung ein.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 in Verbindung zu setzen.

