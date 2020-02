Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

Am 29.02.2020 gegen 20.00h befährt ein Pkw die Obersteiner Straße in Kirn stadtauswärts in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. In Höhe der Unfallstelle gerät er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Taxi. An diesem entsteht leichter Sachschaden. Verursacher flüchtet von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Kirn.

