Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung durch Graffitischmiererei

Kirn (ots)

In der Nacht vom 28.02.2020 auf den 29.02.2020 kam es in Kirn in der Straße Niederberg zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Hauswand sowie eine Nebeneingangstür mit violetter Sprühfarbe. Es entstand Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

