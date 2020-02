Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; weitere Zeugen gesucht!

Odernheim am Glan (ots)

Am frühen Abend des 27.02.2020 kam es gegen 17:30 Uhr vor einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher zunächst rückwärts vom Parkplatz der Praxis in die Bahnhofstraße ein. Hier touchierte er mit dem Fahrzeugheck einen am Fahrbahnrand abgestellten dunklen Mercedes einer 39-jährigen Besitzerin im Bereich der vorderen Stoßstange. Nach dem Zusammenstoß, bei dem der Mercedes ins Wanken geriet, setzte der Verursacher seine Fahrt, ohne sich um den Schaden zu kümmern, fort. Der Unfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, der sich einen Teil des Kennzeichens merken konnte.

Daher werden weitere Hinweise an die Polizei Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

