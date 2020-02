Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Automatenaufbrecher unterwegs - Hinweise erbeten

Merxheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurden in der Ortslage von Merxheim zwei Zigarettenautomaten unter Verwendung eines Schneidbrenners geplündert. Gleichgelagerte Taten ereigneten sich in der Region bereits mehrfach im vergangenen Jahr. Die Bevölkerung wird gebeten, diesbezügliche verdächtige Beobachtungen (Personen / Fahrzeuge) oder anderweitige Hinweise umgehend an die Polizeiinspektion Kirn oder den Notruf 110 zu melden.

