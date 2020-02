Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Illegale Müllentsorgung

Griebelschied (ots)

Am 23.02.2020 wurden der Polizei Kirn Müllablagerungen in der Gemarkung Griebelschied gemeldet. Zwischen Hahnenbach und Griebelschied an der K28 konnten etliche, mit diversem Renovierungsmüll, gefüllte Müllsäcke festgestellt werden. Wer die Säcke mit Tapeten- und Teppichbodenresten dort entsorgt hat, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752-1560 zu melden.

