Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigungen

Heimweiler (ots)

Im Verlauf einer Fastnachtsveranstaltung in Heimweiler vom 21.02.20202 auf den 22.02.2020 kam es zu Vandalismus und Sachbeschädigungen in der Hauptstraße. Unter anderem wurden an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.

