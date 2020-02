Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrradfahrer verletzt

Meddersheim (ots)

Ein 12-Jähriger war am Freitag gegen 17:35 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Naheradweg in der Ortslage von Meddersheim in Richtung Bad Sobernheim unterwegs. Hierbei übersah er im Kreuzungsbereich der Straße "Im Wiesengrund" einen in Richtung Naheweinstraße fahrenden vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 55-jährigen Frau gelenkt wurde. Schließlich prallte der Junge seitlich gegen den Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand leichter Schaden.

